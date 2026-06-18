النظر في طلب الإفراج عن فضل شاكر لدواع صحية

تنظر المحكمة العسكرية اللبنانية، طلب دفاع الفنان الكبير فضل شاكر، بإخلاء سبيل فضل شاكر، لدواع صحية.

وقد دعم دفاع فضل شاكر الطلب بتقارير طبية تشير إلى حاجته لمتابعة صحية مستمرة بسبب معاناته من مرض السكر وامراض أخرى.

ومن جانبها قررت المحكمة تشكيل لجنة طبية مختصة لإجراء فحص طبي مستقل ومراجعة حالته، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب.

وافقت المحكمة على طلب محامية الفنان أماتا مبارك بإرفاق الملف الطبي الخاص بفضل شاكر ضمن أوراق القضية، مع تأجيل المحاكمة إلى 23 يونيو المقبل لاستكمال الاستماع إلى شهود إضافيين، تمهيدا للتقدم بطلب إخلاء سبيله.