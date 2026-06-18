أمين درة: مستوى إنتاج مسلسل ممكن ساهم في تقديم عمل يليق بالدراما العربية

أعرب المخرج اللبنانى أمين درة عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «ممكن»، وبردود الفعل الإيجابية الواسعة التي تلقاها العمل من الجمهور في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن هذا التفاعل يمثل المكافأة الحقيقية لكل فريق العمل بعد المجهود الكبير الذي بُذل في تقديم مسلسل يحمل قيمة فنية وإنسانية.

وأكد درة أن سر نجاح العمل يعود إلى عدة عناصر، في مقدمتها الاختيار الدقيق لأبطال المسلسل، والكيمياء الاستثنائية بين نادين نسيب نجيم وظافر العابدين، إلى جانب عفوية الأداء والصدق في تقديم المشاعر، وهو ما انعكس بوضوح على علاقة شخصيتي «نور» و«زياد» على الشاشة.

مستوى انتاج المسلسل

كما أشاد بالمستوى الإنتاجي والفني العالي الذي وفرته شركة صباح إخوان، مؤكداً أن الشركة قدمت كل الإمكانيات اللازمة لخروج العمل بصورة تليق بالدراما العربية المشتركة، سواء على مستوى الصورة والإخراج والتقنيات أو الاهتمام بأدق تفاصيل الإنتاج.

وعن ظافر العابدين، وصفه بأنه ممثل راقٍ ومجتهد، يمتلك حساً عالياً بالمسؤولية، ويغوص في دراسة تفاصيل شخصياته بشغف كبير، مشيراً إلى أن حضوره الحقيقي لا يختلف كثيراً أمام الكاميرا أو خلفها، وأنه يحرص دائماً على تقديم أفضل ما لديه.

أما نادين نسيب نجيم، فأكد أنها تتمتع بعفوية تمثيلية نادرة، وأنها تمتلك علاقة خاصة مع الكاميرا، حيث تستطيع تقديم المشاعر بشكل طبيعي وصادق دون افتعال، وهو ما كان مثالياً لشخصية «نور» التي تحتاج إلى هذا النوع من الأداء العفوي.

كما أشاد بزينة مكي، موضحاً أن الهجوم الذي تعرضت له شخصيتها من الجمهور يُعد دليلاً على نجاحها في تجسيد الدور وإقناع المشاهد، واصفاً إياها بالممثلة المحترفة القادرة على استفزاز الجمهور فنياً. كما أثنى على أداء أنجو ريحان، مؤكداً أنها قدمت واحداً من أجمل أدوارها، بعدما اندمجت بالكامل مع الشخصية وأتقنت تفاصيلها.

وأشار درة أيضاً إلى أداء آلان سعادة، مؤكداً أنه كان الاختيار الأنسب للدور، ونجح في إضافة بعد إنساني مؤثر للشخصية التي لم تكن سهلة على الإطلاق.

وتحدث المخرج عن تحدي تقديم قصة عالمية داخل إطار عربي، مؤكداً أن الهدف لم يكن نسخ العمل الأصلي، بل إعادة صياغته بما يتناسب مع المجتمع العربي مع الحفاظ على روح القصة وهويتها الدرامية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح «ممكن» هو نتيجة عمل جماعي متكامل، جمع بين نص قوي، ورؤية إخراجية واضحة، وأداء تمثيلي متميز، وإنتاج ضخم استطاع أن يصل بالعمل إلى مستويات مشاهدة وتفاعل كبيرة.