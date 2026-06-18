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بالملابس البيضاء.. تفاصيل عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالملابس البيضاء.. تفاصيل عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان

محمد مرزبان
محمد مرزبان
أحمد البهى

تستقبل، غدا الجمعة، أسرة الفنان الراحل محمد مرزبان، العزاء بمسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس. 

ومن المقرر ان يرتدي أسرة الراحل واصدقاءه الملابس البيضاء اثناء استقبال العزاء، تنفيذًا لوصية الراحل. 

وكان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث سير مروع أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة مفارق سرابيوم، بعدما اصطدمت به سيارة تسببت في انقلاب الدراجة وإصابته بإصابات بالغة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وتم نقل الفنان محمد مرزبان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه والضلوع وجروح وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة وإجراء جراحة عاجلة لاحتواء النزيف.

محمد مرزبان عزاء محمد مرزبان الفنان محمد مرزبان

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