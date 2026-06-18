في عيد ميلاد نورا .. أبرز محطات فنية وإنسانية في حياتها

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة نورا، بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من جميلات السينما المصرية.

تعد نورا الشقيقة الصغرى للفنانة بوسى واسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد قدرى وهى من مواليد القاهرة في 18 يونيو 1954، حاصلة على بكالوريوس التجارة، واتجهت للعمل الفني، لتصبح إحدى أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية.

بدأت نورا حياتها الفنية وهي طفلة في فيلم "وفاء للأبد"، ومسرحية "لوكاندة الفردوس"، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" مع سمير غانم وجورج سيدهم، وقدمت دور البطولة أمام هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، وفي عام 1978 شاركت عادل إمام البطولة في فيلم "المحفظة معايا"، وفي عام 1980 كررا التجربة في فيلم "غاوي مشاكل

وبرعت نورا فى تقديم العديد من الأدوار المميزة فى السينما ولعل من أبرزها "الكيف" و"العار" و"جري الوحوش" مع المخرج علي عبدالخالق والسيناريست محمود أبو زيد، وحققت نجاحًا كبيرًا في شخصية "روقا" بفيلم "العار".

تزوجت نورا من الفنان حاتم ذو الفقار، ولكنهما انفصلا قبل أن يرحل حاتم الذى وجد جثمانه فى منزله بعد ثلاث أيام من موته وقررت نورا الزواج بعدها من رجل اعمال شهير انفصلا فى عام 1998.

وقررت نورا اعتزال مجال التمثيل فى عام 1996، وقررت أن ترتدى الحجاب بعد تأثرها بقراءة القرآن الكريم.