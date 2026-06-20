الرئيس السيسي: الاستثمار في الإنسان يمثل أحد أهم أولويات الدولة بالمرحلة الحالية

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تخريج أئمة الأوقاف دفعة الإمام حسن العطار، أن الدولة تعمل على وضع رؤية متكاملة للاستفادة من الحاصلين على الماجستير من خلال دعمهم لاستكمال الدراسات العليا والحصول على درجة الدكتوراه.

وأشار الرئيس إلى إمكانية إيفاد عدد من الكوادر المتميزة في بعثات خارجية لاكتساب الخبرات، إلى جانب دراسة إتاحة الفرصة لبعضهم للالتحاق بكلية الدفاع الوطني.

وقال الرئيس: "هنفكر خلال الفترة الجاية في إزاي نستفيد من الكفاءات دي بشكل أفضل ونعلن عن خطوات واضحة في الوقت المناسب"، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة الحالية.