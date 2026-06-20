تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل

شهدت الأسواق المحلية اليوم تراجعًا ملحوظًا في أسعار عدد من أصناف الخضروات، وعلى رأسها الطماطم والبطاطس والخيار، وسط حالة من الانخفاض النسبي التي طالت معظم السلع الأساسية، مع تسجيل بعض الأصناف استقرارًا محدودًا أو تحركات طفيفة صعودًا.

وانخفض سعر كيلو الطماطم إلى 21.24 جنيه بتراجع قدره 2.55 جنيه مقارنة بالفترة السابقة، كما تراجع سعر البطاطس إلى 14.95 جنيه بانخفاض 1.01 جنيه، في حين سجل الخيار الصوب 20.13 جنيه بتراجع 1.28 جنيه.



كما شهدت أسعار البصل استقرارًا نسبيًا مع تراجع طفيف بلغ 0.04 جنيه ليسجل 13.64 جنيه للكيلو، بينما انخفضت أسعار الكوسة إلى 23.57 جنيه، والفلفل الرومي إلى 26.58 جنيه، والفلفل الحامي إلى 27.73 جنيه.



تراجع الفاصوليا

وفي باقي الأصناف، تراجعت أسعار الفاصوليا الخضراء إلى 32.56 جنيه، والباذنجان بأنواعه، حيث سجل العروس 20.56 جنيه، والأبيض 20.74 جنيه، والرومي 18.03 جنيه، وسط استمرار موجة الانخفاضات في عدد من الخضروات.



في المقابل، ارتفع سعر الليمون البلدي إلى 46.08 جنيه بزيادة 2.61 جنيه، كما صعد القلقاس إلى 26.67 جنيه، والقرنبيط إلى 27.45 جنيه، في تحركات محدودة عكست تفاوتًا في اتجاهات الأسعار داخل الأسواق خلال الفترة الأخيرة.