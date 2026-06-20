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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي.. الجيش اللبناني: استشهاد جندي بـ غارة إسرائيلية

جرائم غارات الاحتلال في لبنان
جرائم غارات الاحتلال في لبنان
محمد على

أعلن الجيش اللبناني، استشهاد جندي متأثرا بجراحه إثر غارة إسرائيلية استهدفته أمس، في بلدة تولين جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إنه يهاجم “أهدافا لحزب الله” في جنوب لبنان ردا على إطلاق الحزب مقذوفات نحو قواته التي تحتل أنحاء واسعة في المنطقة، مع تواصل المواجهات اليوم السبت رغم الإعلان في اليوم السابق عن اتفاق الطرفين على وقف جديد لإطلاق النار.

وقال مسؤول عسكري إٍسرائيلي “خلال الليل، أطلقت منظمة حزب الله أكثر من 50 مقذوفا نحو القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان”، مشيرا الى أن الجيش يردّ على ذلك “بقصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان”.

وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني ، في وقت سابق عن استشهاد خمسة أشخاص جراء غارات إسرائيلية، في حين أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري بغارة إسرائيلية.

من جهته، شدد نائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني السبت ، على أن الحزب له “الحق الكامل بالتصدي” للهجمات الإسرائيلية، مع تواصل الضربات والمواجهات رغم إعلان التوصل الى وقف جديد لإطلاق النار الجمعة.

وقال النائب: “ما يعنينا هو أن يلتزم العدو التزاما كاملا وشاملا بوقف إطلاق النار، وأن لا يحاول الاعتداء على بلدنا وقرانا، أو أن يسعى لاحتلال أي نقطة جديدة”.

الجيش اللبناني إثر غارة إسرائيلية لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله اللبناني

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