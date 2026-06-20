بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة كريت باليونان

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، جزيرة كريت باليونان.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال ​وقع ⁠على عمق ‌13 ‌كيلومترا ومركزه ‌على بعد ​69 كيلومترا ‌جنوب ​غربي مدينة ريثمنو، ​في ‌جزيرة كريت باليونان.

وأوضحت السلطات اليونانية، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.

و من جهة أخرى، ​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 12:37:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.12 درجة على مقياس ريختر.