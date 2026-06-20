بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة كريت باليونان

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، جزيرة كريت باليونان.
وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومترا ومركزه على بعد 69 كيلومترا جنوب غربي مدينة ريثمنو، في جزيرة كريت باليونان.
وأوضحت السلطات اليونانية، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.
و من جهة أخرى، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.
وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 12:37:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.12 درجة على مقياس ريختر.