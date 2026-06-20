الجيش السوداني يستهدف تجمعاً للدعم السريع في شمال كردفان

شن الجيش السوداني صباح اليوم السبت، غارات جوية استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع في المناطق الشمالية الشرقية من ولاية شمال كردفان.

و استهدفت الغارات تجمعاً عسكرياً يتبع لقوات الدعم في محيط مدينة بارا شمال شرقي الأبيض عاصمة الولاية، بحسب العربية.

وتتعرض مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجمات بالطائرات المسيرة منذ عشرة أيام على التوالي في تصعيد لافت ركز على استهداف البنية التحتية والمرافق الخدمية.

وشملت الهجمات محطات الوقود وناقلات النفط ومحطة الكهرباء الرئيسية ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثاني على التوالي إلى جانب استهداف عدد من الأحياء السكنية، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة من اتساع الأثر الإنساني للهجمات وتعطل الخدمات الأساسية في المدينة.

و نقلت مصادر ميدانية إن الأوضاع تتسم بالهدوء في مدينة الأبيض منذ ساعات الصباح عقب تحليق مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في سماء المدينة مساء الجمعة أطلقت خلالها عدداً من الصواريخ قبل أن تغادر المنطقة.