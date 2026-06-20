مقتل إسرائيلي بنيران المقاومة..وحزب الله:العدو يتذرع بادعاءات كاذبة لتبرير خرقه

أفادت مصادر عبرية بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة 11 آخرين بنيران حزب الله في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، في تصدي ومواجهة للمقاومة للاحتلال الذي يريد جعل لبنان ساحة حرب مستمرة.





من جانبه، قال حزب الله أن العدو الإسرائيلي يتذرع بادعاءات كاذبة لتبرير خرقه وقف إطلاق النار ومن ذلك خروق ليلة أمس واليوم.

أضاف حزب الله: نؤكد التزامنا منذ مساء أمس بوقف إطلاق النار حتى بعد خرق العدو له منذ اللحظات الأولى.

وتابع حزب الله: مجاهدونا تصدوا بأسلحة مناسبة لمحاولة قوة للعدو التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر وأوقعوا قتلى وجرحى ولن نتهاون في التصدي لأي محاولة للعدو لقضم الأراضي وتوسيع احتلاله وسيكون مجاهدونا له بالمرصاد.

أردف حزب الله: بموازاة التزامنا بوقف إطلاق النار فإننا لن نتهاون بالتصدي لأي محاولة للعدو لقضم أراض وتوسيع احتلاله.

زعم الجيش الإسرائيلي بأنه إذا توقف حزب الله عن خرق الاتفاقات وتنفيذ عمليات معادية فسيكون الاستقرار ممكنا للجانبين، فيما شن الاحتلال غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوبي لبنان.