لحظة طال انتظارها.. نواف سلام يشارك في مراسم انطلاق أولى شحنات الصادرات إلى جدة

وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى مرفأ بيروت للمشاركة في مراسم إطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة، وذلك تزامنا مع رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية.

وفي كلمة له خلال الفعالية، وصف سلام هذا الحدث باللحظة التي طال انتظارها للبنان، مشيرا إلى أن العودة إلى الأسواق السعودية تعيد الأمل إلى آلاف المزارعين في مناطق البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في وجه أصعب الظروف، فضلا عن المصدرين الذين ترقبوا هذا اليوم طويلا.

وأكد رئيس الحكومة ، أن بلاده لن تسمح أبدا بأن تعود منطلقا لأي ضرر يلحق بأشقائها العرب، مشددا على أن لبنان سيقف شريكا حقيقيا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم.

من جانبه، أكد السفير السعودي ، في كلمة ألقاها من المرفأ ذاته، أن قرار المملكة استئناف الصادرات اللبنانية يأتي تأكيدا على دعمها الراسخ لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهية شعبه، مشددا على ضرورة ألا يُستخدم لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.