نيويورك تايمز: مسئولون غربيون طالبوا نتنياهو بوقف مهاجمة لبنان

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن مسؤولون غربيون طالبوا نتنياهو بوقف مهاجمة لبنان كي لا تبرر إيران انسحابها من التفاوض.

فيما قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤول باكستاني قوله أن الحكومة في إسلام آباد على اتصال بطهران وواشنطن وتسعى جاهدة لإزالة العقبات، والاتفاق على الاتفاق التفصيلي المفضي إلى تسوية دائمة.

أردفت واشنطن بوست عن وسطاء قولهم أنه لا واشنطن ولا طهران تريدان انهيار عملية السلام بشكل كامل، وتريدان المضي قدمًا في المفاوضات ولكن كل يطرف يحاول تعظيم مكاسبه على الآخر.

ووصل وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران اليوم السبت بعد تأجيل المحادثات المقررة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية.

كان من المقرر أن تعقد طهران وواشنطن محادثات في سويسرا يوم الجمعة، بعد توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكن المفاوضات الأخيرة تم تأجيلها دون الإعلان عن موعد جديد.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، من بينها وكالة أنباء تسنيم، أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل يوم السبت إلى مدينة مشهد الواقعة شمال شرق البلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قد صرح في وقت سابق لوكالة أنباء إيسنا بأن "وزير الداخلية الباكستاني سيصل إلى إيران ظهر اليوم السبت، في إطار جهود باكستان المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية".

وبحسب بقائي، من المتوقع أن يلتقي نقفي بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني، وكذلك وزير الخارجية عباس عراقجي لإجراء محادثات خلال الزيارة.

لعبت باكستان دور الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن، وانضمت قطر أيضاً إلى الجهود المبذولة في الفترة التي سبقت الاتفاق الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع.

بدأت الحرب في 28 فبراير بضربات أمريكية إسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد علي خامنئي والعديد من كبار القادة العسكريين.

وردت إيران بضربات صاروخية وطائرات مسيرة اجتذبت دولاً في جميع أنحاء المنطقة، قبل أن توقف هدنة في أبريل أسوأ أعمال القتال.

