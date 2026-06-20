منع 65 أسيراً فلسطينياً من التقدم لامتحانات الثانوية العامة

أدانت جمعية واعد للأسرى والمحررين منع قوات سجون الاحتلال الإسرائيلي 65 طالبًا من الأسرى الفلسطينيين من التقدم لامتحان الثانوية العامة، بحسب وكالة الانباء “صفا”.



وأكدت الجمعية في بيان يوم السبت، أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا لحق الأسرى في التعليم، وجريمة إضافية تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بسياسات القمع والحرمان والتنكيل.



وقالت إن منع الأسرى الطلبة من أداء امتحاناتهم يكشف حجم الاستهداف الممنهج لإرادة الأسرى ومستقبلهم، ويؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بسلب حريتهم، بل يسعى إلى تجهيل الأسرى ومصادرة حقهم في المعرفة وبناء الذات والأمل.



واعتبرت أن هذا القرار التعسفي يندرج في إطار سياسة عقابية جماعية تهدف إلى كسر معنويات الأسرى، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والتعليمية التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.



ودعت الجمعية المؤسسات الحقوقية والتعليمية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط العاجل على الاحتلال من أجل تمكين الأسرى الطلبة من أداء امتحاناتهم دون قيود أو ابتزاز أو عراقيل.

وأكدت أن الأسرى الطلبة سيبقون عنوانًا للإرادة والصمود، وأن محاولات الاحتلال لحرمانهم من التعليم لن تنجح في إطفاء شغفهم بالعلم والحرية.