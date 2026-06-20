قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد
"لن نفعل ذلك".. كتاب يكشف كواليس البيت الأبيض وموقف ترامب من حرب إيران
نهى صالح تطلب التحقيق مع صاحب السيارة المتسببة بحادث وفاة شقيقها
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بعد 50 يوما من الاحتجاجات
الرئيس السيسي يشهد تخريج الدورة الثالثة لأئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية
الجارديان: الغضب في إسرائيل يتصاعد واتهامات لترامب بالـ"خيانة"
محافظ الغربية يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2026 ..صور
أطول فترة سداد.. تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026 الجديدة والأوراق المطلوبة
حذر من الإنذارات.. 6 تعليمات من العميد لـ نجوم مصر قبل مواجهة نيوزيلندا
الموعد والتشكيل وتاريخ المواجهات.. مواجهة ناريه بين مصر ونيوزيلندا في المونديال
العرب يفرضون حضورهم في المونديال.. صيباري ينضم لإمام عاشور في قائمة رجل المباراة
هدوء نقدي .. أسعار العملات الأجنبية تستقر أمام الجنيه اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بعد 50 يوما من الاحتجاجات

الرئيس البوليفي رورديجو باز
الرئيس البوليفي رورديجو باز
محمد على


تفاقمت الأزمة في بوليفيا يوم السبت عندما أعلن الرئيس رودريجو باز حالة الطوارئ، مما سمح بنشر عسكري أوسع لإزالة الحواجز واستعادة النظام بعد أن أدت الاحتجاجات إلى توقف الاقتصاد على مدى الخمسين يوماً الماضية.

يمنح إعلان حالة الطوارئ الرئيسة باز صلاحيات دستورية أوسع لاستعادة النظام، كإرسال القوات المسلحة لإزالة الحواجز.

 ورغم أن القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً، إلا أنه يتعين على الرئيس إخطار الكونجرس بحالة الطوارئ خلال 24 ساعة من إصدار المرسوم، الذي يملك بدوره مهلة تصل إلى 72 ساعة للموافقة على الإجراء أو رفضه.

قامت جماعات احتجاجية، كثير منها متحالف مع الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، بقطع الطرق الرئيسية، مما أدى إلى توقف الشاحنات واختناق إمدادات الغذاء والوقود والأدوية إلى العديد من المناطق، بما في ذلك لاباز.

اندلع الصراع في البداية بعد أن خفض باز فجأةً الدعم الحكومي للوقود، الذي كان قائماً لفترة طويلة، بهدف تقليص العجز، وسط تفاقم أزمة الدولار ومحادثات مع صندوق النقد الدولي. 

وعلى الرغم من اتخاذ خطوات لاحقة لتحقيق استقرار أسعار الوقود وإلغاء إصلاحات الأراضي، فقد تصاعدت الاحتجاجات لتتحول إلى استياء أوسع، حيث طالبت النقابات بزيادة الأجور، وإنهاء نقص الوقود والدولار، واستقالة باز.

جاء إعلان باز في رسالة مباشرة للشعب بعد ساعات فقط من كشفه عن اتفاق تم التوصل إليه يوم الجمعة مع النقابة الرئيسية، اتحاد العمال البوليفي (COB)، والذي يهدف إلى تخفيف التوتر.

بوليفيا الرئيس طوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

نادر ورمضان

نادر شوقي: لم أتوقع حضور رمضان صبحي عزاء والدي.. وما فعله لن أنساه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

المحمول

بعد واقعة طالب الشرقية .. كيف تكشف على الهواتف المسجلة باسمك؟

الملوخية البايتة

ظهور دود في الملوخية البايتة.. حقيقة علمية أم شائعة شعبية؟

سعر الذهب

1600 جنيه.. هبوط حاد يضرب سعر الذهب وعيار 21 مفاجأة غير متوقعة

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد