مقتل 16 شخصا بينهم جندي لبناني و إصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية على لبنان

شهدت مناطق جنوب لبنان والبقاع الغربي سلسلة غارات إسرائيلية متفرقة ومكثفة شنتها طائرات ومسيرات الجيش الإسرائيلي، حيث استهدف الطيران الحربي بلدة برج قلاوية، وباريش، وقبريخا، وكفرتبنيت بقضاء النبطية.

و أسفرت غارات الإحتلال عن مقتل 16 شخصا بينهم جندي بالجيش اللبناني وجرح 30 وهناك 7 تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء جراء الغارات الإسرائيلية المتفرقة على جنوب وشرق لبنان اليوم في حصيلة غير نهائية.

كما طالت الغارات المكثفة مدينة النبطية والنبطية الفوقا، وتجدد القصف على بلدات كفررمان، وكفرجوز، وزبدين، وشوكين.

وفي قضاء جزين، شنّ الطيران الحربي غارتين على بلدتي سجد والريحان، بالتزامن مع استهداف الجبور في كفرحونة، وبلدة دير قانون رأس العين. وأسفرت الهجمات على محاور عدة عن وقوع إصابات في الدوير، ودير الزهراني، والنميرية، وباريش، فيما قتل شخص واحد إثر استهداف دراجته النارية في بلدة كفررمان.

وشهدت بلدة عبرصاليم غارة عنيفة أسفرت عن سقوط قتيل واحد، فيما لا يزال 7 أشخاص محاصرين تحت الأنقاض في حصيلة غير نهائية. أما في قضاء صور، فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية أحد البساتين بالقرب من الخط الساحلي في سهل المعلية.

وامتدت رقعة الاستهداف لتشمل منطقة البقاع الغربي شرق البلاد، حيث شن الطيران الحربي غارتين على بلدة لبايا.