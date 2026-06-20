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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الفلسطينيين في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، بزيادة عدد الشهداء وفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ: شهيدين، و8 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1007 شهداء، و3165 إصابة، و784 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و18 شهيدًا، و173 ألفًا و273 إصابة.

وجددت التأكيد  على أن آلاف من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، السبت، بغارات إسرائيلية على قطاع غزة مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف النار.

وأفاد مصدر محلي بارتقاء 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم، شقة سكنية لعائلة الصفدي في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وذكر المصدر أن الشهداء هم حسين الصفدي وزوجته وطفلتيه.

كما استشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار من مواقع تمركزها جنوبي مواصي رفح وجنوبي خان يونس، كما أطلقت الزوارق الحربية النار بشكل مكثف في بحر جنوب القطاع.

القطاع العدوان الإسرائيلي ضحايا الخروقات الإسرائيلية

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