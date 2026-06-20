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لبنان: شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان: شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

تواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة على مناطق جنوب لبنان والبقاع رغم إعلان وقف إطلاق النار؛ ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 7 شهداء في حصيلة أولية، بينهم 4 شهداء من عائلة واحدة في بلدة باريش بقضاء صور، إضافة إلى 3 شهداء في عرب صاليم والدوير ودير الزهراني.

وقد سُجل تحليق لطائرات مسيّرة فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض، وتعرضت منطقة حمى لبايا في البقاع الغربي لثلاث غارات متتالية.

وفي محافظة النبطية، شن طيران الاحتلال، سلسلة واسعة من الغارات استهدفت كفررمان وحبوش والنبطية الفوقا وشوكين وزبدين وكفرجوز ودير الزهراني وكفرتبنيت، كما تعرضت مدينة النبطية لغارات عنيفة ومتكررة، فيما نفذت مسيّرات الاحتلال غارات على دوار كفررمان وحي الراهبات.

كما استهدفت الغارات بلدة عرب صاليم، حيث دُمرت منازل في حارة المأيل، وتواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف عمليات رفع الأنقاض، بعدما تم انتشال جثمان واحد فيما لا يزال أكثر من سبعة أشخاص تحت الركام.

وامتدت الاعتداءات إلى مناطق عدة في الجنوب، حيث أغار الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى على جبل الرفيع ومرتفعات سجد والريحان ومنطقة الجبور في كفرحونة، كما تعرضت بلدات النميرية وبرج قلاويه ومجدل زون وديرقانون رأس العين وباريش لقصف وغارات جوية، في حين قصفت مدفعية الاحتلال مدينة النبطية وأطرافها، وسط تحليق متواصل للطيران المسيّر في أجواء القطاعين الغربي والأوسط.

جنوب لبنان محافظة النبطية مدينة النبطية

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