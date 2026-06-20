الصين تجدد إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة في عدة مناطق

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، اليوم "السبت"، إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة، محذرا من هطول أمطار غزيرة في بعض مناطق البلاد.

وتوقع المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن تضرب أمطار غزيرة وعواصف مطرية أجزاء من قوانجدونج وقوانجشي وقويتشو وهونان وهوبي وجيانجشي وآنهوي ويوننان وسيتشوان ولياونينج وجيلين وهيلونججيانج ومنغوليا الداخلية و شينجيانج، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح السبت إلى الساعة الثانية صباح يوم غد الأحد.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تشهد بعض هذه المناطق هطول أمطار قصيرة الأمد لكنها غزيرة حيث قد يتجاوز الحد الأقصى لمعدل هطول الأمطار في الساعة 90 ملم في مناطق معينة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح عاتية.

ونصح المركز، السلطات المحلية و الإدارات المعنية باتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك فحص شبكات الصرف الصحي في المناطق الريفية والحضرية.

ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.