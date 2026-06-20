مصدر رسمي: وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر رسمي قوله بأن وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم.

فيما أكد مساعد الرئيس الإيراني أنه بناء على مذكرة التفاهم مع واشنطن فسيفرج عن أموالنا المجمدة كاملة لكن بشكل تدريجي

وقالت الخارجية الإيرانية: زيارة وزير داخلية باكستان إلى طهران تأتي في إطار جهود إسلام آباد بشأن المفاوضات مع واشنطن.

تابعت الخارجية الإيرانية: وزير الداخلية الباكستاني سيلتقي اليوم في طهران نظيره الإيراني ووزير الخارجية.

فيما أكدت أكسيوس عن مصدر مطلع: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا والخطوة لا تزال قابلة للتغيير.

أردف أكسيوس عن مصدر مطلع: عراقجي أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران.

أردفت بأن طهران تشدد على رؤية دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا.