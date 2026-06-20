رئيس كوريا الجنوبية يدعو الحكومة إلى استقرار الأسعار وإنعاش الاقتصاد

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، الحكومة إلى بذل كل الجهود الممكنة للعمل على استقرار الأسعار وإنعاش الاقتصاد.

وقال الرئيس "لي" - خلال اجتماع مع كبار المساعدين الرئاسيين وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم / السبت/ - إن الصراع في الشرق الأوسط، الذي أوشك على الانتهاء بعد مرور أكثر مئة يوم منذ اندلاعه، كبد الاقتصاد الكوري أضرارا فادحة جراء ارتفاع أسعار النفط والتضخم وتقلبات أسعار الصرف.

وحذر الرئيس الكوري الجنوبي من أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وعودة سلاسل إمداد الطاقة العالمية لوضعها الطبيعي قد يستغرق بعض الوقت.

وشدد "لي" على ضرورة مراجعة الحكومة للوضع الراهن، ليس باعتباره نهاية للأزمة ولكن كبداية لجهود استعادة سبل العيش ومعالجة مواطن الضعف في الاقتصاد.

ولفت إلى أن التضخم لا يزال التحدي الأكثر إلحاحا، مؤكدا ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتخفيف العبء على المستهلكين حتى استقرار الأسعار العالمية للنفط... ودعا إلى بذل جهود أكبر لاستقرار الإمدادات وأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.