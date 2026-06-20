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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تفرض تعريفة إضافية بنسبة 55% على واردات لحوم البقر الأسترالية

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أنها ستفرض تعريفة إضافية بنسبة 55 في المائة على لحوم البقر المستوردة من أستراليا، اعتبارا من اليوم السبت، وذلك فوق معدلات التعريفات الحالية.

وطبقت الصين إجراءات وقائية بشأن لحوم البقر المستوردة منذ أول يناير 2026، حيث تتخذ التدابير شكل حصص مخصصة لبلدان محددة، مع فرض تعريفات إضافية على الواردات التي تتجاوز هذه الحصص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ووفقا للتدابير، فإنه من اليوم الثالث بعد وصول حجم صادرات بلد ما إلى حصته السنوية، ستواجه واردات لحوم البقر من ذلك البلد تعريفة إضافية بنسبة 55 في المائة.

وبلغت واردات لحوم البقر الأسترالية بموجب الإجراءات الوقائية 100 بالمائة من الحصة المخصصة في 18 يونيو، وفقا للوزارة.

وستصدر وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك إشعارات تذكير عندما تصل حصة لحم البقر لبلد ما الى 50 بالمائة و 80 بالمائة، كما ستصدر إشعارا بشأن التعريفات الإضافية القادمة عندما يصل استخدام الحصة الى 100 بالمائة. 

وزارة التجارة الصينية أستراليا لحوم البقر الصين

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