مقتـ ل شخص وإصابة اثنين إثر هجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود

أعلنت هيئة الملاحة البحرية في بنما (AMP) عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة على سفينة ترفع علم بنما في البحر الأسود.

أعلنت هيئة الملاحة البحرية أن الحادث وقع يوم الخميس، وأن أحد البحارة المصابين في حالة خطيرة. وأضافت أن السفينة تمكنت من مواصلة مسارها.

وأضافت السلطة أنها "قامت بتفعيل البروتوكولات ذات الصلة لجمع المعلومات الرسمية حول الحادث، وتحافظ على التواصل مع الأطراف المعنية".

لم يذكر الاتحاد البحري الأوكراني من أين جاء هجوم الطائرات بدون طيار، لكنه نصح السفن بتجنب الإبحار عبر المياه الأوكرانية والروسية في البحر الأسود وبحر آزوف، إلى الشمال.

تدير بنما أكبر سجل للسفن في العالم، حيث تبحر تحت علمها حوالي 16 بالمائة من الأسطول البحري.