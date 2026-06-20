روسيا : تدمير مركز تحكم بالمسيرات الأوكرانية على محور كراسنس ليمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم / السبت/ ، تدمير مركز تحكم بالطائرات المسيرة تابع للقوات الأوكرانية على محور "كراسنس ليمان".

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن عسكريين من قوات الأنظمة المسيرة التابعة لمجموعة "الغرب" الروسية استهدفوا الموقع على محور "كراسني ليمان"، موضحة أن المركز تم اكتشافه في منطقة سكنية، وقد كان ينسّق طلعات استطلاعية و هجومية لطائرات مسيرة متعددة الأغراض.

وأشارت إلى أن الطاقم الروسي استهدف الموقع بنجاح بواسطة مسيرة "مولنيا - 2" فور استلام إحداثيات الهدف، مؤكدة أن هذه العملية أسهمت في الحد بشكل كبير من قدرات القوات الأوكرانية على الاستطلاع و الهجوم في هذا القطاع من الجبهة.





