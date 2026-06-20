٥ شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية باستشهاد خمسة أشخاص على الأقل في غارات جوية إسرائيلية وهجمات بطائرات مسيرة في جنوب لبنان اليوم السبت.

جاء ذلك بعد ساعات فقط من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله حيز التنفيذ.

ذكرت وكالة الأنباء الإسرائيلية أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت سلسلة من الضربات على منطقة النبطية طوال الليل وحتى صباح السبت، مما أدى إلى تدمير المباني السكنية والمنازل، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية النبطية وضواحيها قبل الفجر.

بحسب مسؤول أمريكي، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار يوم الجمعة في أعقاب تصاعد الأعمال العدائية في لبنان.

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ومصدران من حزب الله لوكالة رويترز التوصل إلى اتفاق.

وقال المسؤول الأمريكي إن الهدنة ستبدأ الساعة الرابعة مساءً (13:00 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة.