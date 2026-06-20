مصرع سائحة وإصابة 9 أشخاص آخرين إثر اندلاع حريق في منتجع فاخر بالدومينيكان

لقيت سائحة مصرعها وأصيب تسعة أشخاص آخرون إثر اندلاع حريق ضخم في منتجع شاطئي فاخر يقع على الساحل الجنوبي الشرقي لجمهورية الدومينيكان.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن الحريق اندلع في منتجع "فيفيا دومينيكوس بيتش باي ويندهام" الواقع في قرية "باياهيبي" على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد؛ مما أدى إلى مصرع سيدة إيطالية 47 عاما، ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، وعلاج ستة أشخاص آخرين في موقع الحادث.

وأشارت القناة البريطانية إلى أن المصابين هم نزلاء وزائرون وأفراد من الاستجابة الطارئة. فيما أجلت السلطات نحو 1700 سائح إلى فنادق ونزل قريبة في الوقت الذي كانت تباشر فيه جهود مكافحة الحريق.

وأوضح مركز عمليات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان أن النتائج الأولية تشير إلى أن الحريق انتشر سريعا بسبب الرياح القوية والأسقف المصنوعة من سعف النخيل القابل للاشتعال المستخدم في بعض أجزاء المنتجع.

وتمكنت السلطات من السيطرة على الحريق، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية الدومينيكان هي أكثر الوجهات السياحية جذبا للسائحين في البحر الكاريبي نظرا لما تمتاز به من شواطئ رملية بيضاء ومناظر طبيعية خلابة، وقد قصدها أكثر من 5.6 مليون زائر خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام.