مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار مزدوج في شمال غرب باكستان

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار مزدوج وقع في منطقة "بانو" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي باكستان.

ونقلت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم /السبت/ عن ضابط الشرطة بالمنطقة ياسر أفريدي قوله إن الانفجار الأول وقع جراء تفجير مواد متفجرة زُرعت على جانب الطريق فاستهدفت حافلة ركاب صغيرة، مضيفا أن هذا التفجير تسبب في مقتل 5 أشخاص من ركاب الحافلة.

وأوضح أفريدي أن انفجارا ثانيا وقع بعض فترة وجيزة من حدوث الانفجار الأول في الموقع ذاته؛ مما أسفر عن مصرع شخصين كانا ينفذان جهود إنقاذ ضحايا الانفجار الأول، علاوة على إصابة 3 أشخاص آخرين، وتضرر مركبة.

ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. فيما فتحت السلطات تحقيقا للكشف عن ملابسات الانفجارين.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".