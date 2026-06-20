اعتقالات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم /الجمعة/، من اعتداءاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية، حيث نفذت اقتحامات واعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في محافظات قلقيلية وجنين وبيت لحم ونابلس.

ففي محافظة بيت لحم، هاجمت قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين المتنزهين في منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب المحافظة، حيث اقتحمت المنطقة وتمركزت عند البركة الأولى وأغلقت الشارع الرئيسي، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، قبل أن تعتقل ثلاثة شبان وتعتدي عليهم بالضرب.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين كثفوا خلال الفترة الأخيرة اعتداءاتهم على منطقة برك سليمان، من خلال مهاجمة المتنزهين والاقتحامات المتكررة ومحاولات ترهيب المواطنين ومنعهم من الوصول إلى المنطقة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابا (23 عاما) خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب المحافظة، بعد انتشار آلياتها العسكرية في شوارع البلدة، كما حطمت أجزاء من مركبته الخاصة قبل انسحابها.

وفي قلقيلية، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية المدينة من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في منطقتي شارع الواد وصوفين، وأطلقت قنابل الصوت، دون أن تسجل إصابات أو اعتقالات.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون منزلا في منطقة الحرايق ببلدة بيتا جنوب المحافظة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، فيما اعتدت قوات الاحتلال على شاب في منطقة بير قوزا بالبلدة، ما أدى إلى إصابته برضوض نُقل على إثرها إلى مركز صحي لتلقي العلاج.