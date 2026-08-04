قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط يستعرض خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة باستثمارات 9.9 مليار جنيه
انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما..فما هو محور المناطق التجريبية؟
سافرت بطريقة قانونية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة ونجلها بالسب على طليقها
محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية.. طرابزون سبور يخطف الصفقة من بشكتاش
لغز هيثم حسن يتصدر المشهد.. تدريبات فردية وعروض أوروبية وعربية تشعل سباق التعاقد
هل اتفزع من الزلزال؟.. القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
هل تغني قراءة سورة الإخلاص 3 مرات عن ختم القرآن؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا
وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم
عرضان أوروبيان يشعلان الجدل والقرار حاسم.. هل يرحل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
مفاجأة في سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. قفزة جديدة وهذا أعلى سعر الآن
شوبير: 4 لاعبين يقتربون من البقاء في الأهلي.. ومحمد شريف على أعتاب الرحيل
رسميًا.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد زيادة أسعار الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

739 مليار دولار اقتراض جديد.. الخزانة الأمريكية تزيد احتياجاتها التمويلية

739 مليار دولار اقتراض جديد.. الخزانة الأمريكية تزيد احتياجاتها التمويلية
739 مليار دولار اقتراض جديد.. الخزانة الأمريكية تزيد احتياجاتها التمويلية
أ ش أ

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية تقديراتها للاقتراض خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 739 مليار دولار بزيادة 68 مليار دولار مقارنة بتوقعاتها الصادرة في مايو، في ظل انخفاض التدفقات النقدية المتوقعة، وهو ما عوضته جزئيا فقط أرصدة نقدية افتتاحية أعلى من المتوقع.

ويعكس ارتفاع توقعات الاقتراض استمرار الضغوط على المالية العامة الأمريكية، في ظل اتساع احتياجات التمويل الحكومي ومراقبة الأسواق لمسار الدين والعجز في الموازنة.

كما توقعت وزارة الخزانة اقتراض 628 مليار دولار خلال الربع الرابع، على أساس رصيد نقدي يبلغ 850 مليار دولار بنهاية العام.

وأضافت الوزارة أنها اقترضت 190 مليار دولار خلال الربع الثاني، منهية شهر يونيو برصيد نقدي قدره 919 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن تقديرات مايو.

ومن المقرر أن تكشف وزارة الخزانة، غدا الأربعاء، عن خططها لإعادة التمويل، بما في ذلك أحجام مزادات السندات وسط ترقب المستثمرين لأي مؤشرات بشأن زيادة إصدار السندات طويلة الأجل خلال الفصول المقبلة.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات مدفوعة بصعود أسعار النفط مع تجدد التوترات بين إسرائيل وإيران، ما زاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

ويرى محللون أن وزارة الخزانة باتت أكثر حرصا على الالتزام بمسار إصدار يمكن التنبؤ به، وتجنب أي مفاجأت قد تزيد من تقلبات سوق السندات.

وزارة الخزانة الأمريكية انخفاض التدفقات النقدية المالية العامة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة.. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام..هل يجوز الاعتماد على الساعات الذكية لتحديد مواقيت الصلاة والصيام؟..لماذا نردد الاستغفار بعد الصلاة ثلاث مرات؟..حكم التمارض وتزوير شهادات مرضية للحصول على إجازات

الأوقاف تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي في ٢٧ مسجدًا

الأوقاف تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي في 27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

الشيخ محمد جاد الرب، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف

ردًا على منشور عباس أبو الحسن عن الزلزال.. الشيخ محمد جاد الرب: سل الله عفوه ولا تسأله عذابه

بالصور

إطلالات مثيرة.. مي عمر تشعل الأجواء في الموسم الصيفي الحالي

مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

بشرى تثير الجدل بفستان جريء

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد