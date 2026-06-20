الدفاع الروسية : اعتراض وتدمير 187 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير 187 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 187 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك، وأوريول وتولا وليبيتسك وروستوف وفورونيج وأستراخان وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف.

وكانت "الدفاع الروسية" أعلنت أمس أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الأسبوع، 89 قنبلة جوية موجهة، و5 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و8 صواريخ كروز أرضية من طراز "فلامينجو"، و3909 طائرات مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.