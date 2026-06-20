استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شقة في غزة واعتقال 5 آخرين

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استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم /السبت/، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين؛ إثر قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الصفدي بشارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر العام الماضي استشهد وأصيب أكثر من 4 آلاف فلسطيني.

وفي رام الله..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرا، أربعة فلسطينيين من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من المنازل، وعبثت في محتوياتها، واعتقلت أربعة فلسطينيين.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي للقرية في الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور، علما بأنه المدخل الوحيد للقرية حاليا، فيما تواصل إغلاق المدخل الشرقي منذ أربعة أعوام.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة..اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في منطقة جبل فطاير، واعتقلت الشاب ضياء محمد فطاير.