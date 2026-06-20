رئيس وزراء باكستان: إسلام آباد وطهران ستدخلان حقبة جديدة من الازدهار والتعاون الاقتصادي

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن ثقته في أن باكستان وإيران ستدخلان حقبة جديدة من الازدهار والتعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية الأقوى عقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان.

وقال شريف، في تصريحات أوردتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، إن باكستان نالت تقديرًا عالميًا لدورها في تيسير اتفاق السلام بين واشنطن وطهران، مضيفًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الدبلوماسية المتنامية للبلاد.

وشكر رئيس الوزراء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير على الدور الرئيسي الذي لعبه في الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، كما أشاد بمساهمات وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ووزير الداخلية محسن نقوي.

وأعرب شريف عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار وجهود السلام إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط العالمية قد بشكل ملحوظ عقب وقف إطلاق النار.