ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول المفاوضات الفنية لنووي إيران

أفادت صحف بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات، وذلك بعد تأجيل المفاوضات المقررة هناك بين الولايات المتحدة وإيران.

قال موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم يسمه، إن ويتكوف كان في طريقه إلى الدولة الأوروبية.

وقالت شبكة سي إن إن إن رحلته تأتي في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن وإيران على إعادة المحادثات الفنية التي تتابع اتفاق السلام الأولي إلى مسارها الصحيح.

ذكرت شبكة CNN، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أنه من المتوقع أيضاً أن يكون مبعوث ترامب، جاريد كوشنر، في سويسرا لإجراء محادثات هو الآخر.

وأفاد موقع أكسيوس بأنه كان موجوداً هناك بالفعل.

لم يتضح على الفور ما إذا كان ويتكوف سيعقد اجتماعات مع أي مسؤولين إيرانيين.

أعلن البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الخميس أن نائب الرئيس جيه دي فانس كان من المتوقع في البداية أن يسافر، لكنه أجل رحلته.

كان الهدف من المحادثات الأمريكية الإيرانية المقرر عقدها يوم الجمعة هو البناء على الاتفاق لإنهاء الحرب والعمل على التوصل إلى تسوية دائمة.

لم يتم الإعلان عن موعد جديد للمفاوضات.