قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة
أداء قوي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم حتى الآن
قانون الأسرة الجديد.. للزوجة الحق في استرداد القائمة قبل الطلاق
"فاينانشيال تايمز": إيران تخطط لفرض "رسوم تأمين" على السفن العابرة لمضيق هرمز
الصين تفعِّل خطة الطوارئ لمواجهة فيضانات "جيانجسو"
ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول المفاوضات الفنية لنووي إيران
ذكرى 30 يونيو| وزير الزراعة: 12 عامًا من الإنجازات.. وحولنا التحديات إلى قصة نجاح عالمية
نيوزيلندا في الصدارة ... جدول ترتيب مجموعة مصر في كاس العالم
منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا
أسعار الذهب في مصر .. استقرار كل الأعيرة والجنيه اليوم السبت
بعد هدفه أمام اسكتلندا.. صيباري يكرر إنجاز محمد صلاح في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"فاينانشيال تايمز": إيران تخطط لفرض "رسوم تأمين" على السفن العابرة لمضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أعلنت "هيئة (بي جي إس إيه) الإيرانية أنها تخطط لفرض "رسوم التأمين" على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز .

وجاء في وثيقة جرى تداولها بين كبار المديرين التنفيذيين في شركات الشحن البحري، واطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن هيئة "بي جي إس إيه" الإيرانية قالت إن "جميع السفن العابرة يتعين عليها الحصول وثيقة تأمين صالحة وصادرة من الهيئة".

تأتي هذه الخطوة في سياق اتفاق سلام جديد مع الولايات المتحدة، سمح لحركة السفن بالعودة إلى مستويات ما قبل الصراع لفترة محدودة دون مقابل.

وفي الوثيقة، لفتت الهيئة الإيرانية إلى أنها ستوفر وثائق تأمين حالية لمرور السفن "مجاناً" لمدة الـ60 يوماً المقبلة، وقالت "إنها تحتفظ بحق فرض رسوم التأمين في المستقبل، والتي ستًحدد من خلال شركة التأمين المناسبة".

وأكدت الصحيفة البريطانية إن هذا التطور يثير مخاوف بين أصحاب المصلحة في صناعة الشحن بشأن سيطرة إيران على المضيق.

من الناحية التاريخية، يعد مضيق هرمز ممراً بحرياً بالغ الأهمية، حيث يتم من خلاله نقل جزء كبير من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن احتمال فرض الرسوم من خلال بوليصة التأمين يمكن أن ينتهك القانون البحري الدولي فيما يتعلق بحرية المرور في المياه الدولية.

وأشار مسؤول إيراني إلى أن مذكرة التفاهم أكدت أنه لن يتم تحصيل أي رسوم خلال الستين يوماً الأولى، لكن من المرجح أن تتضمن المبادئ التوجيهية المستقبلية مناقشات مع شركاء إقليميين مثل عمان.

وفي خضم التوترات المستمرة، بما في ذلك إطلاق طلقات تحذيرية على السفن في المضيق، أعلنت طهران عن الظروف والملابسات التي سيسمح فيها للسفن الوصول إلى المضيق.

كانت إيران قد كشفت في السابق عن نيتها فرض رسوم كبيرة على المرور، وعززت سيطرتها من خلال تحديد مسارات محددة لمرور سفن الشحن على طول الساحل الإيراني يجب الالتزام بها، محذرة من الانحرافات غير المصرح بها.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن العقوبات التي تفرضها إيران والمناقشات المستمرة حول الإدارة والخدمات البحرية في المضيق، تزيد من تعقيد المشهد وتنطوي على تداعيات مهمة، مشيرة إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لإنشاء ممرات إنسانية للبحارة العالقين في الخليج بسبب استمرار الأعمال العدائية، لا سيما فيما يتعلق بالتوترات بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

وثيقة الولايات المتحدة مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

صورة أرشيفية

ارتفاع نسب الرسوب بمواد الهوية لطلاب الإعدادية بالمدارس الدولية.. والأهالي يستغيثون

المجني عليها

7 قرارات للنيابة في حادث دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. خاص

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

منتخب مصر

جمال الزهيري يحذر منتخب مصر: الخطر الحقيقي أمام نيوزيلندا وإيران

أرشيفية

قبل انطلاق الماراثون غدًا.. خبير تعليمي يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

أرشيفية

أسعار الدواجن اليوم .. والشعبة تكشف مفاجأة بشأن الهرمونات في المزارع

بالصور

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد