الصين تفعِّل خطة الطوارئ لمواجهة فيضانات "جيانجسو"

فعّل المقر الوطني الصيني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات المحتملة في مقاطعة جيانجسو في شرقي البلاد، وذلك بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة.

وذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم /السبت/ - أن "المقر حافظ على مستوى الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع للتعامل مع الفيضانات في مقاطعات تشجيانج وآنهوي وجيانجشي وهوبي وهونان وقوانجدونج وقويتشو ويوننان ومنطقة قوانجشي وبلدية تشونجتشينج".

وعقدت الوزارة و المقر اجتماعا مشتركا مع عدة إدارات معنية لتحليل اتجاهات هطول الأمطار الأخيرة واتخاذ الترتيبات اللازمة للوقاية من الفيضانات في المناطق الرئيسية.

وأكد الاجتماع أن الحزام الرئيس لهطول الأمطار سيكون في المنطقة الممتدة من جنوب حوض نهر اليانجتسي إلى المجريين الأوسط والسفلي للنهر خلال الأسبوع المقبل.

وأشار الاجتماع إلى أنه من المرجح أن يؤدي هطول الأمطار لفترات طويلة وتراكمها بكثافة إلى ارتفاع مخاطر الكوارث الناجمة عن العواصف المطيرة؛ ما يشكل وضعا معقدا وخطيرا فيما يتعلق بالسيطرة على الفيضانات.

ودعا جميع السلطات المحلية و الإدارات المعنية إلى توخي الحذر، والالتزام بالتفكير القائم على السيناريو الأسوأ، وإعطاء الأولوية القصوى لضمان سلامة الأشخاص، والوفاء بجميع المسؤوليات، وتنفيذ جميع التدابير لتعزيز سلامة السيطرة على الفيضانات.





