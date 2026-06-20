بوليفيا تعلن حالة الطوارئ عقب أكثر من ستة أسابيع من الاحتجاجات

أعلن الرئيس البوليفي رودريجو باز حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اليوم "السبت"، بعد أكثر من ستة أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرق .

وذكرت شبكة "فرانس إنفو" الإخبارية أن هذا القرار جاء بعد ساعات فقط من توقيع اتفاقية مع نقابة العمال الرئيسية في البلاد ( COB) والتي أعلنت رفع إجراءات الضغط ومع ذلك تواصل منظمات أخرى احتجاجاتها.

وقال رودريجو باز فى خطاب تلفزيونى : "بعد استنفاد جميع قنوات الحوار، والتوصل إلى اتفاقيات مع أصحاب المطالب المشروعة، وتحديد من يستخدمون العنف لزعزعة استقرار بوليفيا، قررنا إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".