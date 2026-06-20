الدفاع الروسية تعلن السيطرة على 7 مواقع عسكرية في كراسني ليمان بدونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، سيطرة قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، على 7 مواقع عسكرية و46 مبنى في مدينة "كراسني ليمان" بمقاطعة دونيتسك، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية"سبوتنيك" عن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة القوات إيفان بيجما، قوله" إن "وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين المشترك تواصل تقدمها غربا في كراسنس ليمان، وأحرزت الفرقة 67 المدرعة تقدما في الجزء الشمالي الغربي من المدينة، وبسطت سيطرتها على المواقع المذكورة".

وأوضح أن غارة جوية بقنبلة "فاب - 3000" استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 63 الأوكراني؛ ما أسفر عن مقتل 20 جنديا، كما تم تدمير مخزني ذخيرة، و78 طائرة مسيرة، و104 طائرات ثقيلة سداسية المراوح.

وتقع "كراسني ليمان" في الجزء الشمالي من دونيتسك، وتُعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية.