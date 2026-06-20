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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اللبناني.. استشهاد عسكري في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان

قصف عدواني للاحتلال
قصف عدواني للاحتلال
محمد على

أكد الجيش اللبناني استشهاد عسكري في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان.

تابع  الجيش اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يحصد مزيدا من الشهداء ويهدف لعرقلة أي حل لإعادة الاستقرار إلى لبنان.

قال  الدفاع المدني في جنوب لبنان بارتقاء 4 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم بقضاء النبطية.

كما ذكر الدفاع المدني في جنوب لبنان بارتقاء 5 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة باريش بقضاء صور جنوبي لبنان.

وذكرت  هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل القادمة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني.

الشهداء كفررمان جنوبي لبنان استشهاد عسكري التصعيد الإسرائيلي

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