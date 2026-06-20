أكد الجيش اللبناني استشهاد عسكري في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان.

تابع الجيش اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يحصد مزيدا من الشهداء ويهدف لعرقلة أي حل لإعادة الاستقرار إلى لبنان.

قال الدفاع المدني في جنوب لبنان بارتقاء 4 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم بقضاء النبطية.

كما ذكر الدفاع المدني في جنوب لبنان بارتقاء 5 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة باريش بقضاء صور جنوبي لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل القادمة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني.