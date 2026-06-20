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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاشتباه في أول حالة إصابة بفيروس إيبولا بـ إسرائيل

إيبولا
إيبولا
محمد على

أعلنت وزارة الصحة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، الاشتباه في أول حالة إصابة بفيروس إيبولا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت أول حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا في إسرائيل لرجل عائد من الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت أن المريض طلب العلاج الطبي بعد ظهور أعراض الحمى والصداع عليه.

وأضافت أنه "تم نقل الرجل إلى مستشفى رمبام في حيفا (شمالا)، حيث يتلقى العلاج في ظروف عزل مشددة بانتظار نتائج الفحوصات".

والجمعة، أعلنت وكالة "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية منذ إعلان تفشي المرض في مايو الماضي، ارتفع إلى 875 حالة، بينها 202 حالة وفاة.

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة، جان كاسيا، تحذيره من أن تفشي المرض قد يتفاقم بشكل خطير إذا لم تتم السيطرة عليه سريعا.

وفي 19 مايو الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية "مقلق للغاية"، وأعلنت في 17 من الشهر ذاته "حالة طوارئ صحية عامة دولية".

ويتسبب فيروس إيبولا، الذي يؤدي إلى نوع من الحمى النزفية، في معدلات وفاة مرتفعة، وقد ظهر لأول مرة عام 1976 بالتزامن في مدينة نزارا بالسودان ومدينة يامبوكو في الكونغو الديمقراطية.

وأطلق اسم "إيبولا" على المرض نسبة إلى نهر إيبولا القريب من القرية التي بدأ فيها التفشي في الكونغو الديمقراطية.

الكونغو فيروس إيبولا

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