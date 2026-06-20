بريطانيا.. مقتل شخص وإصابة 89 في حادث اصطدام قطارين قرب مدينة بيدفورد

افادت شرطة النقل البريطانية باصطدام قطارين بالقرب من مدينة بيدفورد البريطانية، و أسفر الحادث عن مقتل سائق أحد القطارين وإصابة 89 شخصا بينهم 11 في حالة خطرة.

وقالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بالتصادم الذي شمل قطاري ركاب تابعين لشركة "إيست ميدلاندز ريلواي".

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن راكب يدعى بيتر ناب، كان على متن أحد القطارين، وصفه للحظة الاصطدام قائلاً: "لم تكن هناك أي مؤشرات أو علامات تحذيرية مسبقة للاصطدام، لا صرير للعجلات ولا صفارات إنذار. وقعت الصدمة فجأة.. ظننت أنها قنبلة، ورأيت دخاناً كثيفاً وركاباً على الأرض ووجوههم ملطخة بالدماء. كان العديد منهم يبكون ويصرخون".