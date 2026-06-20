مجلس الأمن الروسي: حان الوقت لإلغاء قواعد التعامل مع نظام كييف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن الوقت قد حان لإلغاء قواعد التعامل مع نظام كييف، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على المدن الروسية.

وأضاف ميدفيديف - عبر منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم /السبت/- أنه بالنظر للهجمات العدائية المكثفة على المدن الروسية، والتي تتزايد حدتها، فقد حان الوقت للإعلان صراحة أنه لم يعد هناك، ولن يكون هناك، أي قواعد تخص كييف.

واعتبر أن لم يعد هناك حاجة إلى اتفاقيات لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب؛ لأن طبيعة الحروب تغيرت كثيرا خلال المئة عام الماضية.

وردا على الهجوم الواسع بالطائرات المسيرة الذي استهدف موسكو ومحيطها وتجاوز فيه عدد المسيرات التى تم إسقاطها 190 طائرة في يوم واحد.. قال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن "نظام كييف في وضع صعب للغاية، و أن الوضع على الجبهات سيصبح قريبًا، كارثيًا تمامًا، بالنسبة للجانب الأوكراني".