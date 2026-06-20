ترامب: طلبت من مسؤولين إسرائيليين الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث شخصيًا مع مسؤولين إسرائيليين وطلب منهم الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" أن ترامب لم يكشف عما إذا كان قد تحدث مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذا الأمر.

وفي مقابلة هاتفية مع الشبكة، وصف ترامب وقف إطلاق النار في لبنان بأنه "أمر إيجابي"، معتبرًا أنه "خطوة إضافية نحو تحسين الوضع".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلًا عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين، بأن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.