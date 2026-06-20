استشهاد عسكري لبناني في غارة للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفررمان – النبطية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم "السبت" أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تتواصل بوتيرة متصاعدة، بعدما شملت مناطق واسعة في الجنوب وصولًا إلى البقاع، ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية.

وفي هذا السياق، استهدفت غارة إسرائيلية أحد العسكريين في الجيش اللبناني على طريق كفررمان – النبطية، ما أدى إلى استشهاده أثناء وجوده في المنطقة المستهدفة.

وأكدت قيادة الجيش أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية بات يهدف بشكل واضح إلى عرقلة أي حل من شأنه إعادة الاستقرار إلى لبنان، في ظل التصعيد المتواصل الذي تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة.