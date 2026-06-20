الرئيس الأمريكي : إيران أُفلتت من العقاب 47 عامًا..ومُنيت بهزيمة ساحقة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أُفلتت إيران من العقاب على جرائمها لمدة 47 عامًا، ومُنيت بهزيمة عسكرية ساحقة خلال الحرب.

ذكر ترامب إن إيران كانت تفلت من العقاب طوال العقود الماضية، حتى وصل إلى الرئاسة وعاقبها.

وفي تدوينة له عبر منصة “تروث سوشيال” وصف ترامب إيران بأنها “الراعي الأول للإرهاب في العالم”.

ووجّه ترامب انتقادًا جديدًا لسلفه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، قائلاً: “يدرك اليسار الراديكالي الساذج والديمقراطيون مدى نجاحنا في حربنا ضد إيران، إذ مُنيت بهزيمة عسكرية ساحقة، فيما استمر أوباما في منحهم مليارات الدولارات نقدًا، ولم يستخدم جيشنا المنهك آنذاك لما كان ينبغي فعله لكبح جماح إيران، الراعي الأول للإرهاب في العالم”.

وأضاف “أنهم (الإيرانيون) لم يكن لديهم أي احترام له (لأوباما). اعتقدوا أنه، مثل (الرئيس السابق) جو بايدن، زعيم ضعيف وغير فعال، وكانوا محقين تمامًا في ذلك”.

وقال ترامب في تدوينته: “أفلتت إيران من العقاب على جرائمها لمدة 47 عامًا، حتى جئت أنا. حينها تغير كل شيء. أمريكا عادت”.