سويسرا تواصل العمل لتسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم السبت أن سويسرا تواصل توفير "بيئة سرية وموثوقة" في بورجنستوك لتسهيل المناقشات حول تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

أضافت في بيان لها أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول المشاركين ومحتوى المحادثات، مشيرة إلى السرية.

أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إلى تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، قائلة إن هذا التفاهم يمثل "لغة لبناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً وبعثاً على الأمل لإيران والمنطقة".

وكتبت مهاجراني في مقال لها: "الميدان والدبلوماسية ليسا في مواجهة بعضهما البعض، بل هما مساران متكاملان لتأمين المصالح الوطنية".

وكان بزشكيان قد وصف في وقت سابق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بأنها "وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة