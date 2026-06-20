قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم نيوزيلندا قبل مواجهة مصر : الفراعنة يملكون لاعبين أصحاب خبرة .. ولا نخشى أي منافس
خبير تربوي يكشف 8 أسباب لأزمة ارتفاع معدلات رسوب طلاب المدارس الدولية في مواد الهوية
ليفربول يتوصّل إلى اتفاق لضمّ المهاجم الإسباني مونيوث من أوساسونا
أحمد حسن : مشروعات استثمارية جديدة بأرض الزمالك في أكتوبر لدعم خزينة النادي
بعد تحرك البرلمان في مصرع بائعة الشاي .. ما عقوبة القتل الخطأ بالقانون
جراند هب فارما .. إنشاء أول شركة مساهمة مصرية لتوزيع الأدوية ومستحضرات التجميل
برشلونة يحسم صفقة حمزة عبد الكريم رسميًا خلال أيام
سامح السادات رئيسًا لحزب الإصلاح والتنمية خلفا لوالده
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية مساء اليوم
الخارجية : نرفض إنشاء أي كيانات موازية في السودان لدعم سلامته
دعاء المذاكرة لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات .. لتخفيف التوتر والقلق وزيادة الحفظ
أزمة التأشيرات تربك خطط الأهلي لمعسكر الإعداد الخارجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رزان جمال تكشف الصفات التى تجمعها بشخصيتها فى "أسد".. خاص

رزان جمال
رزان جمال
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة رزان جمال ، عن الصفات التى تجمعها بشخصيتها فى فيلم “أسد” الذى يعرض حاليا فى السينما ، حيث تقدم شخصية ليلى التى تقع فى حب أسد، إلا أن هذا الحب يواجه كثير من الأزمات والتحديات. 

وقالت رزان جمال، فى تصريح خاص: "ليلى تتمتع بعديد من الصفات الجميلة التى تقترب الى المثالية ولعل من أبرز الشجاعة والقوة وهو ما أتسم به أيضا ولكن فى نفس الوقت هناك جانب من الطيبة والنعومة وهناك كثير من التغيرات التى طرأت فى شخصيتي خاصة مع فقدان والدتي وعملي فى بعض الأعمال الفنية.

إعلان جديد لفيلم أسد 

من ناحية أخرى أطلقت الشركات المنتجة لفيلم أسد إعلانا تشويقيا جديدا للفيلم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

في الوقت نفسه، يواصل الفيلم تصدره سباق الإيرادات منذ طرحه وحتى الآن، حيث حقق إيرادات في السوق المصرية تجاوزت 46 مليون جنيه.

وفي السوق السعودية، حقق الفيلم إيرادات كبيرة في خمسة أيام فقط.

قصة فيلم أسد 

الفيلم  تدور أحداثه في حقبة تاريخية حول شاب  ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، والذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

وهو من تأليف الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، و بطولة كل من محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد داش وكامل الباشا وعمرو القاضي وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك، وضيف شرف للفيلم النجم ماجد الكدواني.  

الفنانة رزان جمال رزان جمال أعمال رزان جمال أفلام رزان جمال فيلم أسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

حسين فهمي

حسين فهمي باكيا: رفضت المشاركة في التظاهرات ضد مبارك لهذا السبب

ترشيحاتنا

النائب طارق المحمدي،

وكيل "دينية النواب": اهتمام الرئيس السيسي بـ"أئمة الأوقاف" يعكس حرصه على الدعوة المستنيرة

علي جمعة

علي جمعة: 3 أمور أوصلت سيدنا أبا بكر إلى منزلة الصديقية

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

في اليوم العالمي للاجئين.. مجلس حكماء المسلمين يدعو إلى تعزيز التضامن الدولي لحماية اللاجئين وصون كرامتهم

بالصور

على الموضة.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

فيديو

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد