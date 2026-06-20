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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آن هاثاوي تعلن عن حملها الثالث بعد 7 سنوات من المعاناة

آن هاثوي
آن هاثوي
أحمد إبراهيم

أعلنت الفنانة آن هاثاوي عن حملها فى طفلها الثالث مما خلق حالة من الجدل الواسع بين عشاق النجمة العالمية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهرت آن هاثاوي فى مقطع فيديو عفوي، بإطلالة صيفية بيضاء عبارة عن قميص وتنورة طويلة، ووضعت في الخلفية أغنية "Baby I'm Yours" للمغنية باربرا لويس.

وعلقت آن هاثاوي على مقطعه الفيديو: "يا صغيري.. أنا لك"، وهو ما تفاعل معه الآلاف من النجوم والجمهور.

معاناة آن هاثاوي مع الخصوبة  

المثير فى الأمر أن النجمة آن هاثاوي كشفت من قبل عن معاناتها مع الخصوبة حيث تحدثت فى أكثر من لقاء تلفزيوني، عند إعلان حملها الثاني عام 2019 أنها عانت من مشاكل مرتبطة بالخصوبة من خلال رسالة مؤثرة وجهتها إلى كل من يواجهون صعوبات في الإنجاب، مؤكدة أن الوصول إلى الأمومة لم يكن طريقاً سهلًا.

وأوضحت آن هاثاوي أنها تعرضت لإجهاض مؤلم عام 2015 أثناء مشاركتها في مسرحية، وكان عليها تمثيل مشهد ولادة كل ليلة على المسرح رغم حزنها، وهذا ما جعلها تتعامل مع الحمل بحذر شديد، وهو ما تفاعل معه جمهورها بتأثر وحب.

زواج آن هاثاواي من آدم شولمان

تزوجت آن هاثاواي من آدم شولمان عام 2012 بعد قصة حب طويلة بدأت عام 2008 وأسفرت الزيجة عن إنجاب ابنهما الأول جوناثان روزبانك شولمان عام 2016، وابنهما الثاني جاك في 2019.

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