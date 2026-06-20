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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر مرتضى يكشف كواليس مشهد نهاية ورد على فل وياسمين

تامر مرتضى يكشف كواليس مشهد نهاية ورد على فل وياسمين
تامر مرتضى يكشف كواليس مشهد نهاية ورد على فل وياسمين
أوركيد سامي

كشف المنتج والمخرج تامر مرتضى، عن كواليس اختيارهم للمشهد الاخير للمسلسل والذي آثار ضجة كبرى، مؤكدا انه قرار صعب وكان محل خلاف حتى بين الصناع أنفسهم.

وأشار مرتضى، إلى أنه قد وقع في غرام كل حلقات مسلسله ورد على فل وياسمين، مؤكدا أنه شاهد كل حلقاته عدة مرات، ووجه الشكر لكل شركاؤه في نجاح مسلسله ورد على فل وياسمين.

وأعرب المخرج والمنتج،
عن سعادته بنجاح مسلسله ورد على فل وياسمين في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور الشهير الانستجرام قائلا": الحقيقة إني حبيت جدًا إلهام وطارق، ودائمًا كنت باقترح على الحلقة أكتر من مرة، مش عشان شغل أو مجاملات، لكن ببساطة عشان كنت عايز أشوفهم تاني. الحقيقة النجمة صبا مبارك أمتعتنا وأبهرتنا، وأحمد عبد الوهاب كان أجمل اختيار للدور، وكان في توفيق كبير وأعتقد دي خطوة في اتجاه البطولة.

ويمكن من جوايا كنت متأكد إن ناس كتير هتحبهم زي ما أنا حبيتهم، اختلفنا كتير كصناع على النهاية، ويمكن ده كان من القرارات الصعبة لأن أي نهاية لقصة زي دي هتلاقي ناس مؤمنة بيها وناس كانت تتمنى نهاية تانية، وده في حد ذاته شيء جميل، لأن معناه إن الناس ارتبطت بالشخصيات وعاشت معاها.

وتابع: تعلمت كتير جدًا في "ورد على فل وياسمين"، واتشرفت بالشغل مع أساتذة وفنانين كبار، ليهم كل الشكر والتقدير والمحبة .. أحب أتوجه بالشكر لشاهد، الشريك والبيت اللي احتضن العمل.. شكرًا آية ومها، فنجاح أي عمل هو ثمرة إيمان وتعاون وجهد ناس كتير.

واسترسل قائلا: وأكيد لا أقدر أنهي الكلام من غير ما أذكر بكل الامتنان والوفاء للفنان محمد مرزبان… رحم الله محمد مرزبان، وأسكنه فسيح جناته، وجعل ما قدمه من فن وخبرة ومحبة في ميزان حسناته.. شكرًا لكل من شارك في هذه الرحلة، وشكرًا للجمهور على الحب الكبير الذي منحوه لـ "ورد على فل وياسمين"... إن شاء الله هيكون في بوست تاني لفريق العمل كله.. شكرًا تويه للمخرج الكبير وعمرو سمير عاطف ووائل حمدي وأخويا مصطفى العوضي".

تامر مرتضى مسلسل ورد على فل و ياسمين اخبار الفن نجوم الفن

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