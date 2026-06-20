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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: القبض على عناصر من شبكة تخريب الشوارع التابعة لإسرائيل وأمريكا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن وزارة الاستخبارات أعلنت في بيان لها عن تحديد هوية ثلاثة قادة ميدانيين و14 مرتزقًا من شبكة تخريب الشوارع التابعة لإسرائيل وأمريكا، وإلقاء القبض عليهم في محافظة إيلام.

وأوضحت الوزارة في البيان، أنه تم التعرف على ثلاثة من أبرز قادة شبكة التخريب الميداني التابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهم "مراد-أ" و"مهدي-ك" و"رضا-ف"، وتم إلقاء القبض عليهم في مدينة إيلام."

و أضافت خلال البيان" يُعدّ هؤلاء القادة من المجرمين المخضرمين من مدن إيلام وملكشاهي وسرابلة، ولهم دورٌ في انقلاب يناير 1404، حيث قاموا بأعمال تخريبية، فإلى جانب تدمير وحرق الممتلكات العامة والأماكن العامة، وإطلاق النار، والتقاط الصور، ونشر صور رمزية لأنفسهم (كصورةٍ لهم وهم يحملون ساطورًا وقناعًا على كرسي في أحد البنوك وسط الشارع)، سعوا إلى بثّ الرعب وبثّ حالة من عدم الاستقرار بين الناس."

و أشارت في البيان إلى "قد تم ضبط ثلاث عبوات ناسفة من نوع تي إن تي، وبندقية كلاشينكوف، وقنبلة يدوية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء، بما فيها ساطور، ومصادرتها من القادة المقبوض عليهم.

كما تم تحديد هوية 14 مرتزقًا من شبكة التخريب التابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، والذين كانوا يتربصون بالفرص لتنفيذ أوامر العدو خلال الحرب المفروضة الثالثة، وأُلقي القبض عليهم."

و في نهاية البيان قالت الوزارة:"قد كان جزء كبير من المرتزقة الذين أُلقي القبض عليهم، والذين خانوا وطنهم وقدموا معلومات لشبكة التجسس الإرهابي الدولية والجماعات الصهيونية الملكية، ناشطين في انقلاب يناير 1404، ولعبوا دورًا فعالًا في مهاجمة المراكز الأمنية والقوات في مناطق متفرقة من محافظة إيلام."

شبكة تخريب الشوارع إيلام وزارة الاستخبارات التخريب الميداني القبض

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