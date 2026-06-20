إعداد الدعاة.. الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا خلال حفل تخرج أئمة الأوقاف

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات حفل تخريج الدورة الثالثة لأئمة وزارة الأوقاف «دفعة الإمام حسن العطار»، فيلمًا تسجيليًا يوثق مراحل إعداد وتأهيل الدعاة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فيلم تسجيلي يوثق رحلة إعداد الأئمة

يتضمن الفيلم التسجيلي المعروض أمام الرئيس السيسي عرضًا تفصيليًا لمراحل تأهيل أئمة وزارة الأوقاف، الذين خضعوا لبرنامج تدريبي متكامل استمر لمدة ستة أشهر داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

ويبرز الفيلم الجهود المبذولة في إعداد الدعاة من خلال الدمج بين التأهيل العلمي والشرعي والتدريب البدني والفكري، بما يضمن إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات الخطاب الديني المعاصر.