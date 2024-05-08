استقرار حركة دخول البضائع.. شعبة المستوردين: لا شكوى بشأن تدبير البنوك للدولار

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد أي شكوى من المستوردين بشأن تدبير البنوك لـ الدولار .

وقال متى بشاي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البنوك بدأت بتوفير الدولار للمستوردين للسلع الاستراتيجية وفق الأولويات ".

وتابع متى بشاي :" هناك حالة استقرار والبضائع بدأت في الدخول والمستوردين يحصلون على الدولار ويقومون بإدخال البضائع الخاصة بهم".

وأشاد متى بشاى، بقرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر، مشيراً إلى أن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض بعض التجار للخسائر.

وأكمل متى بشاي:" إحنا مع الدولة في أي قانون ينظم الحركة التجارية الاستيرادية بما يوفر العملة الصعبة ويسهم في ضبط الأسعار ".